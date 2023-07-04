В Академическом районе Екатеринбурга к 2025 году планируют создать суд





– заявил глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Предполагается, что новый районный суд начнет свою работу не позднее 1 марта 2025 года»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга планируют создать суд. Предполагается, что он начнет свою работу в 2025 году.Соответствующий закон принят Государственной думой РФ во втором и третьем окончательном чтении. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что создание восьмого районного суда в городе позволит ускорить рассмотрение дел. В районе на конец прошлого года проживало около 150 тысяч человек. Перспектива развития Академического предполагает увеличение численности населения к 2035 году до 225 тысяч человек. Разрешение судебных споров, возникающих на территории нового района, пока что осуществляется Верх-Исетским и Ленинским районными судами и мировыми судьями этих районов.В мэрии отметили, что после принятия решения о создании Академического суда будут решаться вопрос о создании в районе других иных органов власти – прокуратуры, ЗАГС и других.