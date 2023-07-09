Спикер свердловского ЗакСобрания скатилась сразу на восемь строчек в медиарейтинге среди «коллег»

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Председательница законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина скатилась сразу на восемь пунктов в медиарейтинге глав региональных парламентов в России. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в компании «Медиалогия».Согласно данным рейтинга, Бабушкина находится сейчас аж на 28 месте. В принципе, падение Бабушкиной продолжается уже несколько месяцев, однако на такое количество пунктов ее рейтинг не падал в последнее время.Сам рейтинг составляется «Медиалогией» на основании медиаиндекса, который зависит от упоминаний персоны в СМИ, при этом зависит не только от количества публикаций, но и от их характера – то есть большое количество негативных материалов может снижать показатели.