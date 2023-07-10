В Екатеринбурге начало работу генконсульство Казахстана

– заявил Алихан Смаилов.

«Учреждение генерального консульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию наших дружественных отношений. Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в который бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнёрство»,