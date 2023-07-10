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В Екатеринбурге начало работу генконсульство Казахстана
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сегодня, 10 июля, начало работу генеральное консульство Республики Казахстан в Екатеринбурге. На открытии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
В департаменте информполитики региона рассказали, что работа консульства должно повысить результативность сотрудничества Свердловской области и Казахстана.
Генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков будет выполнять консульские функции в пределах округа, включающего Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.
В департаменте информполитики региона рассказали, что работа консульства должно повысить результативность сотрудничества Свердловской области и Казахстана.
Генеральный консул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков будет выполнять консульские функции в пределах округа, включающего Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области и Пермский край.
«Учреждение генерального консульства в самом сердце Урала придаст дополнительный импульс развитию наших дружественных отношений. Хочу отметить, что сейчас практически нет такой сферы, в который бы не взаимодействовали наши страны. Надо подчеркнуть, что 10 лет назад именно в Екатеринбурге президенты наших стран подписали договор о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, на прочном фундаменте которого мы и продолжаем расширять наше стратегическое партнёрство»,
– заявил Алихан Смаилов.
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