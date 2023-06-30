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Чиновница из свердловского Минсоцполитики сравнила соцуслуги для детей-инвалидов с имплантами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Минсоцполитики Свердловской области прошла встреча родителей особенных детей с замминистра Евгением Шаповаловым. Родители жаловались на изменение тарифов на оказание социальных услуг детям. На встрече присутствовала и глава одного из отделов министерства Елена Шалаева. Она сравнила соцуслуги для детей-инвалидов с установкой неких имплантатов. Грудных или зубных она не уточнила.
Как сообщает ЕАН. одна из мам на встрече заявила, что поставщики после изменения тарифов стали отказывать в оказании соцуслуг, прописанных в индивидуальной программе ребенка. Они объясняют это тем, что в ИППСУ заложены слишком маленькие суммы, а оказывать услуги по таким ценам невозможно. Государственные же центры, по словам женщины, ограничены в номенклатуре и зачастую не могут дать необходимый ребенку объем услуг. Именно из-за этого на рынок соцуслуг были введены негосударственные поставщики.
Замминистра Евгений Шаповалов пообещал разобраться в этом вопросе. Он отметил, что родители, столкнувшиеся с отказом в предоставлении соцуслуг их детям, должны письменно сообщить об этом на имя министра Андрея Злоказова.
На встрече также присутствовала глава одного из отделов Минсоцполитики Елена Шалаева. Она посчитала, что социальные услуги для детей-инвалидов можно сравнить с установкой имплантов.
В результате стороны не смогли договориться. Через несколько дней все снова собрались в министерстве, но в этот раз беседа прошла в более спокойных тонах. Замминистра Евгений Шаповалов признал, что система тарифов на оказание соцуслуг нуждается в пересмотре и, возможно, коррекции. Он предложил провести круглый стол с представителями свердловского Заксобрания, министерства, поставщиками и родителями.
Как сообщает ЕАН. одна из мам на встрече заявила, что поставщики после изменения тарифов стали отказывать в оказании соцуслуг, прописанных в индивидуальной программе ребенка. Они объясняют это тем, что в ИППСУ заложены слишком маленькие суммы, а оказывать услуги по таким ценам невозможно. Государственные же центры, по словам женщины, ограничены в номенклатуре и зачастую не могут дать необходимый ребенку объем услуг. Именно из-за этого на рынок соцуслуг были введены негосударственные поставщики.
«Нет специалиста, который будет работать с моим тяжелым ребенком за 116 рублей. Нас отправляют в государственный центр»,
– цитирует ЕАН одну из мам.
Замминистра Евгений Шаповалов пообещал разобраться в этом вопросе. Он отметил, что родители, столкнувшиеся с отказом в предоставлении соцуслуг их детям, должны письменно сообщить об этом на имя министра Андрея Злоказова.
На встрече также присутствовала глава одного из отделов Минсоцполитики Елена Шалаева. Она посчитала, что социальные услуги для детей-инвалидов можно сравнить с установкой имплантов.
«Вы сравниваете услуги с полисом ОМС. Представьте, что вы пришли в больницу на консультацию, вам ее проведут бесплатно. А если вы захотите себе импланты поставить, то пойдете и заплатите за это. Либо возьмем в пример любую другую платную услугу. Существует объем бесплатных услуг, финансируемый государством, а есть объем повышенный, который человек оплачивает самостоятельно. Это так работает во всех сферах»,
– заявила Шалаева собравшимся матерям.
В результате стороны не смогли договориться. Через несколько дней все снова собрались в министерстве, но в этот раз беседа прошла в более спокойных тонах. Замминистра Евгений Шаповалов признал, что система тарифов на оказание соцуслуг нуждается в пересмотре и, возможно, коррекции. Он предложил провести круглый стол с представителями свердловского Заксобрания, министерства, поставщиками и родителями.
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