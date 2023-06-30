Чиновница из свердловского Минсоцполитики сравнила соцуслуги для детей-инвалидов с имплантами

– заявила Шалаева собравшимся матерям.

«Вы сравниваете услуги с полисом ОМС. Представьте, что вы пришли в больницу на консультацию, вам ее проведут бесплатно. А если вы захотите себе импланты поставить, то пойдете и заплатите за это. Либо возьмем в пример любую другую платную услугу. Существует объем бесплатных услуг, финансируемый государством, а есть объем повышенный, который человек оплачивает самостоятельно. Это так работает во всех сферах»,