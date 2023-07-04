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Мэра Москвы ждут на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге
Фото Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
На международную промышленную выставку «Иннопром-2023» в Екатеринбурге может приехать мэр Москвы Сергей Собянин.
В близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» сообщается, что Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат на «Иннопроме» соглашение между Москвой и Свердловской областью о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд.
Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
В близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» сообщается, что Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат на «Иннопроме» соглашение между Москвой и Свердловской областью о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд.
«От Москвы – инвестиции, от Урала – технологии»,
– сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
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