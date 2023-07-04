Мэра Москвы ждут на «Иннопроме-2023» в Екатеринбурге





– сообщает телеграм-канал «Не для протокола». «От Москвы – инвестиции, от Урала – технологии»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На международную промышленную выставку «Иннопром-2023» в Екатеринбурге может приехать мэр Москвы Сергей Собянин.В близком к губернатору телеграм-канале «Не для протокола» сообщается, что Сергей Собянин и Евгений Куйвашев заключат на «Иннопроме» соглашение между Москвой и Свердловской областью о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд.Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.