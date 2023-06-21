Возрастное ограничение 18+
Свердловская область получит 28 млн рублей компенсации за размещение беженцев
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Правительство РФ выделило Свердловской области более 28 миллионов рублей в качестве компенсации за содержание пунктов временного размещения для беженцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.
Согласно распоряжению, на одного беженца в сутки выделяет 913 рублей, отдельно на его питание – 415 рублей. Всего правительство РФ выделило МЧС России на эти цели более 1,5 млрд рублей.
Свердловская область получит в качестве компенсации 28 727, 8 миллиона рублей.
Согласно распоряжению, на одного беженца в сутки выделяет 913 рублей, отдельно на его питание – 415 рублей. Всего правительство РФ выделило МЧС России на эти цели более 1,5 млрд рублей.
Свердловская область получит в качестве компенсации 28 727, 8 миллиона рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
До конца года со дна Черноисточинского водохранилища должны поднять 500 тысяч кубометров отложений
21 июня 2023
21 июня 2023
В Карпинске выплатили 100 тысяч компенсации пострадавшему от нападения собаки десятилетнему мальчику
22 июня 2023
22 июня 2023