Свердловская область получит 28 млн рублей компенсации за размещение беженцев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Правительство РФ выделило Свердловской области более 28 миллионов рублей в качестве компенсации за содержание пунктов временного размещения для беженцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РФ.Согласно распоряжению, на одного беженца в сутки выделяет 913 рублей, отдельно на его питание – 415 рублей. Всего правительство РФ выделило МЧС России на эти цели более 1,5 млрд рублей.Свердловская область получит в качестве компенсации 28 727, 8 миллиона рублей.