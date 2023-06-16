Свердловский избирком разослал ссылки на опрос с ошибками и странными формулировками

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский облизбирком разослал членам участковых избирательных комиссий ссылки на опрос, в котором масса ошибок и странных формулировок.Формулировки в опросе будто выполнены в жанре перевода на иностранном маркетплейсе. Например: «Совение проживания и избирательного участка», «Отметьте места на лице и органах, работая за последний год», «… будет наблюдаться ДЭГ», «… принять участие в ДЭГ как избирателью», «По основному влиянию на работу свободно освобождать вас на время многодневного голосования» и другие.Как могло получиться, что членам участковых избирательных комиссий выслали такие вопросы, неизвестно. Дозвониться до кого-либо из Свердловского избиркома, включая председателя, для получения оперативного комментария в течение 40 минут не удалось.