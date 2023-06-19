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Мэрия Екатеринбурга закупает средства от прослушки
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга закупит 15 средств виброакустической защиты, которые защищают «речевую информацию» от утечки.
Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, начальная сумма контракта составляет 1 881 840 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 июня. Поставщика планируется определить 3 июля.
В документах указано, что «средства виброакустической защиты информации должны включать в себя блок электропитания и управления, генератор-акустоизлучатель, генераторы-вибровозбудители, а также размыкатели телефонной и слаботочной линий».
Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, начальная сумма контракта составляет 1 881 840 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 июня. Поставщика планируется определить 3 июля.
В документах указано, что «средства виброакустической защиты информации должны включать в себя блок электропитания и управления, генератор-акустоизлучатель, генераторы-вибровозбудители, а также размыкатели телефонной и слаботочной линий».
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