На «Иннопром-2023» в Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина





– заявил Орлов. «Мы ожидаем на выставку “Иннопром” председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на международную промышленную выставку «Иннопром» ожидают приезда председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом на заседании гордумы сообщил Алексей Орлов.Напомним, что выставка «Иннопром-2023» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Срана-партнер в этом году – Республика Беларусь.