Возрастное ограничение 18+
На «Иннопром-2023» в Екатеринбурге ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Политика
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на международную промышленную выставку «Иннопром» ожидают приезда председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом на заседании гордумы сообщил Алексей Орлов.
Напомним, что выставка «Иннопром-2023» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Срана-партнер в этом году – Республика Беларусь.
«Мы ожидаем на выставку “Иннопром” председателя правительства России. Готовим свои предложения, чтобы в его адрес обратиться»,
– заявил Орлов.
Напомним, что выставка «Иннопром-2023» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Срана-партнер в этом году – Республика Беларусь.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургу предварительно одобрили заявку на покупку новых трамваев для ветки в Академический
20 июня 2023
20 июня 2023
Региональный кабмин утвердил планы по изменению бюджета Свердловской области на 2023 год
15 июня 2023
15 июня 2023