Возрастное ограничение 18+
Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения при содержании дорог
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первого заместителя главы Каменска-Уральского оштрафовали за несоблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки в Каменске-Уральском на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. Среди нарушений – отсутствие горизонтальной дорожной разметки, дорожных светофоров типа «П 1», дублирующих дорожных знаков, вертикальной дорожной разметки и пешеходных ограждений перильного типа. При этом зафиксировано наличие дорожных знаков, не предусмотренных проектом организации дорожного движения.
Прокуратура в отношении первого заместителя главы администрации городского округа возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского по результатам его рассмотрения оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки в Каменске-Уральском на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. Среди нарушений – отсутствие горизонтальной дорожной разметки, дорожных светофоров типа «П 1», дублирующих дорожных знаков, вертикальной дорожной разметки и пешеходных ограждений перильного типа. При этом зафиксировано наличие дорожных знаков, не предусмотренных проектом организации дорожного движения.
Прокуратура в отношении первого заместителя главы администрации городского округа возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского по результатам его рассмотрения оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания памятника в Сухом Логу
11 июня 2023
11 июня 2023