Первого замглавы Каменска-Уральского оштрафовали за нарушения при содержании дорог

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Первого заместителя главы Каменска-Уральского оштрафовали за несоблюдение требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки в Каменске-Уральском на отдельных участках выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. Среди нарушений – отсутствие горизонтальной дорожной разметки, дорожных светофоров типа «П 1», дублирующих дорожных знаков, вертикальной дорожной разметки и пешеходных ограждений перильного типа. При этом зафиксировано наличие дорожных знаков, не предусмотренных проектом организации дорожного движения.Прокуратура в отношении первого заместителя главы администрации городского округа возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского по результатам его рассмотрения оштрафовал чиновника на 20 тысяч рублей.