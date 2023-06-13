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Глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга объявил об уходе в отставку
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин объявил о своей в отставке. Он написал об этом на своей странице Вконтакте. Зиганшин проработал в должности чуть более года – в мэрию он перешёл с поста директора Шарташского лесопарка (подведомственного областным властям) 10 марта 2022 года.
«За этот год в Комитет по экологии и природопользованию поступило 3350 обращений организаций и физических лиц, помимо этого, я всегда следовал своим принципам открытого общения с горожанами и лично проводил встречи с жителями Екатеринбурга, чтобы решить насущные проблемы» — коротко подвёл итоги своей работы Зиганшин.
Самым скандальным эпизодом в работе Зиганшина на этом посту, пожалуй, были общественные слушания по вопросу засыпки реки в Академическом, которые проводились уже после фактической засыпки русла Патрушихи. В ходе слушаний председательствующий на них Зиганшин снимал вопросы, касающиеся нарушения порядка проведения работ. Потом прокуратура признала засыпку реки незаконной и оштрафовала застройщика «РСГ-Академическое» на 200 тысяч рублей (правда, это не помешало ему продолжить работу).
Отметим, что Артур Зиганшин ранее обозначил планы избраться в гордуму Екатеринбурга – он заявился на предварительное голосование «Единой России» по одному из одномандатных округов и, вероятнее всего, будет выдвинут этой партией в депутаты.
До прихода на пост директора ГБУ «Шарташский лесной парк» Зиганшин не работал ни в органах власти, ни в сфере экологии и природопользования – он занимался производством и продажей мебели (возглавляя, либо являясь учредителем в компаниях «Меко», «Альтернатива», «ART Mobili. Офисная мебель» и др.).
«За этот год в Комитет по экологии и природопользованию поступило 3350 обращений организаций и физических лиц, помимо этого, я всегда следовал своим принципам открытого общения с горожанами и лично проводил встречи с жителями Екатеринбурга, чтобы решить насущные проблемы» — коротко подвёл итоги своей работы Зиганшин.
Самым скандальным эпизодом в работе Зиганшина на этом посту, пожалуй, были общественные слушания по вопросу засыпки реки в Академическом, которые проводились уже после фактической засыпки русла Патрушихи. В ходе слушаний председательствующий на них Зиганшин снимал вопросы, касающиеся нарушения порядка проведения работ. Потом прокуратура признала засыпку реки незаконной и оштрафовала застройщика «РСГ-Академическое» на 200 тысяч рублей (правда, это не помешало ему продолжить работу).
Отметим, что Артур Зиганшин ранее обозначил планы избраться в гордуму Екатеринбурга – он заявился на предварительное голосование «Единой России» по одному из одномандатных округов и, вероятнее всего, будет выдвинут этой партией в депутаты.
До прихода на пост директора ГБУ «Шарташский лесной парк» Зиганшин не работал ни в органах власти, ни в сфере экологии и природопользования – он занимался производством и продажей мебели (возглавляя, либо являясь учредителем в компаниях «Меко», «Альтернатива», «ART Mobili. Офисная мебель» и др.).
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