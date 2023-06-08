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Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комиссии городской думы Екатеринбурга начали рассматривать отчет о результатах работы мэра Алексея Орлова и администрации города за 2022 год.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 13 по 15 июня документ будут рассматривать на заседаниях девяти профильных комиссий Екатеринбургской гордумы.
Затем отчет вынесут на рассмотрение городской думы. Там мэр Алексей Орлов выступит лично, расскажет депутатам о результатах своей работы за 2022 год и поделится планами по дальнейшему развитию города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 13 по 15 июня документ будут рассматривать на заседаниях девяти профильных комиссий Екатеринбургской гордумы.
Затем отчет вынесут на рассмотрение городской думы. Там мэр Алексей Орлов выступит лично, расскажет депутатам о результатах своей работы за 2022 год и поделится планами по дальнейшему развитию города.
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