Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Комиссии городской думы Екатеринбурга начали рассматривать отчет о результатах работы мэра Алексея Орлова и администрации города за 2022 год.Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 13 по 15 июня документ будут рассматривать на заседаниях девяти профильных комиссий Екатеринбургской гордумы.Затем отчет вынесут на рассмотрение городской думы. Там мэр Алексей Орлов выступит лично, расскажет депутатам о результатах своей работы за 2022 год и поделится планами по дальнейшему развитию города.