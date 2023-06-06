Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбург сегодня прибыл министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Свердловский губернатор показывает Валерию Фалькову стройплощадку будущего кампуса УрФУ в Новокольцовском: уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые перейдут вузу, и территорию, где начали строить здания для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ.Также министру образования и науки РФ сегодня презентуют программу поддержки студентов «Кампус».