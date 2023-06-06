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Министр образования и науки РФ прибыл в Екатеринбург
Политика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Екатеринбург сегодня прибыл министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Свердловский губернатор показывает Валерию Фалькову стройплощадку будущего кампуса УрФУ в Новокольцовском: уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые перейдут вузу, и территорию, где начали строить здания для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ.
Также министру образования и науки РФ сегодня презентуют программу поддержки студентов «Кампус».
Свердловский губернатор показывает Валерию Фалькову стройплощадку будущего кампуса УрФУ в Новокольцовском: уже построенные объекты фестиваля университетского спорта, которые перейдут вузу, и территорию, где начали строить здания для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ.
Также министру образования и науки РФ сегодня презентуют программу поддержки студентов «Кампус».
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