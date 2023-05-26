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Силовики нагрянули с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову
Политика
Фото: сайт администрации МО Каменский городской округ
Силовики пришли с обысками к главе Каменского района Сергею Белоусову. Об этом сообщают телеграм-канал «BRIEF» и близкий к аппарату свердловского губернатора телеграм-канал «Не для протокола».
Как пишет телеграм-канал «Не для протокола», силовики проводят следственные действия дома и на работе у Сергея Белоусова. После этого, по данным телеграм-канала, мэра задержат.
«BRIEF» пишет, что Белоусову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Официальной информации про обыски и задержание пока нет.
Как пишет телеграм-канал «Не для протокола», силовики проводят следственные действия дома и на работе у Сергея Белоусова. После этого, по данным телеграм-канала, мэра задержат.
«BRIEF» пишет, что Белоусову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Официальной информации про обыски и задержание пока нет.
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