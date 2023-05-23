Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прошло предварительное голосование «ЕР» по выборам в гордуму
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 28 мая, завершилось предварительное голосование «Единой России» для определения своих кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Официальные итоги праймериза в партии подведут 30 мая, но на сайте уже можно посмотреть список кандидатов с наибольшим числом голосов.
По данным на сайте, больше всего голосов – 56 440 – набрал действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На втором месте оказался депутат Госдумы Антон Шипулин (49 175 голосов), на третьем – депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин (42 735 голосов).
Четвертое место по числу голосов занимает депутат гордумы Алексей Вихарев (35 656), пятое – депутат гордумы Тимофей Жуков (31 449), шестое – гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев (29 454), седьмое – депутат гордумы Анастасия Немец (23 566), восьмое – главврач ДГКБ № 9 Антон Огарков (21 193), девятое – депутат гордумы Антон Швалев (15 507).
Предполагается, что Алексей Орлов, Антон Шипулин и Сергей Карякин после выборов откажутся от мандатов. По данным источника 66.RU, от своего места в списке также может отказаться Алексей Вихарев.
Добавим, что партия «Яблока» вчера провела заседание регионального бюро, на котором один из рассматриваемых вопросов касался праймериз «Единой России». Дело в том, что несколько человек, потерпевших неудачу при выдвижении на праймериз «Единой России», изъявили желание выдвинуться в гордуму от «Яблока». Однако бюро свердловского отделения «Яблока» решило отказаться от выдвижения таких кандидатов.
Председатель регионального отделения Максим Петлин рассказал «Вечерним ведомостями», что выдвижение от «Единой России» и от «Яблока» в рамках одного избирательного цикла противоречит ценностям его партии.
По данным на сайте, больше всего голосов – 56 440 – набрал действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. На втором месте оказался депутат Госдумы Антон Шипулин (49 175 голосов), на третьем – депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин (42 735 голосов).
Четвертое место по числу голосов занимает депутат гордумы Алексей Вихарев (35 656), пятое – депутат гордумы Тимофей Жуков (31 449), шестое – гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев (29 454), седьмое – депутат гордумы Анастасия Немец (23 566), восьмое – главврач ДГКБ № 9 Антон Огарков (21 193), девятое – депутат гордумы Антон Швалев (15 507).
Предполагается, что Алексей Орлов, Антон Шипулин и Сергей Карякин после выборов откажутся от мандатов. По данным источника 66.RU, от своего места в списке также может отказаться Алексей Вихарев.
Добавим, что партия «Яблока» вчера провела заседание регионального бюро, на котором один из рассматриваемых вопросов касался праймериз «Единой России». Дело в том, что несколько человек, потерпевших неудачу при выдвижении на праймериз «Единой России», изъявили желание выдвинуться в гордуму от «Яблока». Однако бюро свердловского отделения «Яблока» решило отказаться от выдвижения таких кандидатов.
Председатель регионального отделения Максим Петлин рассказал «Вечерним ведомостями», что выдвижение от «Единой России» и от «Яблока» в рамках одного избирательного цикла противоречит ценностям его партии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Не поддержавший изменение схемы округов вице-спикер гордумы Екатеринбурга объяснил свое недовольство
23 мая 2023
23 мая 2023