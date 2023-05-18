Приговор по делу экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* суд огласит 19 мая

«Неожиданно совершенно. Абсолютно "вегетарианский" запрос, но все же понимают, и они понимают, и я понимаю, и судья понимает, и вы все понимаете, что я не сделал ничего плохого и совершенно точно никаких преступлений не совершал. И с одной стороны, по нынешним временем, совершенно небольшой запрос, когда ты абсолютно невиноват… да, неожиданно».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Заседание суда по делу экс-мэра Евгения Ройзмана* в Екатеринбурге завершилось. Приговор политику судья Николай Тараненко огласит завтра, 19 мая в 14.30, передает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.На последнем слове перед завершением заседания политик поблагодарил всех жителей уральской столицы, а также тех, кто поддерживает его, и заявил, что он ни о чем не жалеет и ничего не боится.После заседания суда Ройзман* прокомментировал штраф, который запросил для него прокурор:Напомним, что Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов