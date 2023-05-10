В Екатеринбурге началось очередное судебное заседание по делу экс-мэра Евгения Ройзмана*





– сказал Дмитрий Муратов. «Всю жизнь всех поддерживает Ройзман*. Настал момент, когда должен вступиться не он за всех, а все за него»,





– сказал Бахтин. «Евгений Ройзман* подарил моему сыну жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось очередное заседание по делу экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана*. Поддержать политика приехал нобелевский лауреат журналист Дмитрий Муратов.По его словам, «Урал – это такое непростое место, где люди очень неплохо знают свои права».Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» с места событий, сейчас в суде допрашивают свидетелей.Первым свидетелем был военный пенсионер Юрий Кантемиров. Он сказал, что ему не понравилось, как Ройзман* говорил «о православии, о нашей армии, государстве и о президенте».Также была допрошена Анна Федермессер. Во время своей речи она поделилась своим опытом взаимодействия с Ройзманом* в сфере паллиативной помощи (Федермессер является учредителем Фонда помощи «Вера» и приезжала на открытие хосписа в Екатеринбург). Завершила речь свидетельница словами «На таких, как Евгений Вадимович*, держится Россия», после чего пожала руку политику. Также Федермессер сказала, что для своих сыновей она ставит Ройзмана* в качестве примера для подражания.В качестве свидетеля также выступил Дмитрий Бахтин, отец Миши Бахтина, он напомнил, что благодаря политику вся страна участвовала в сборе на лечение маленького мальчика со СМА.Напомним, что Ройзмана* обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Первое судебное заседание состоялось 26 апреля. Тогда зачитывались материалы из многочисленных томов уголовного дела и было полностью просмотрено видео стрима Ройзмана*, после которого на политика возбудили уголовное дело.