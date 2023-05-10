Екатеринбуржцы едва успели посмотреть попавший под цензуру фильм

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Киноманы с удивлением встретили новость о том, что фильм «Убийца Священный паук» в России попал в опалу — министерство культуры отозвало прокатное удостоверение картины. Фильм, однако, успел несколько дней побыть в прокате и даже заработать почти полтора миллиона рублей.Так, в Екатеринбурге интеллектуальный триллер производства ряда европейских стран, снятый иранским режиссёром, можно было посмотреть на языке оригинала в Ельцин Центре. В фильме, напомним, рассказывается о религиозном фанатике, который за морально-нравственные «скрепы» в городе Мешхед борется жестокими убийствами «грешников». «Убийца Священный паук» в мировой прокат выходил ещё в прошлом году и успел собрать множество кинематографических премий. Выдали ему прокатное удостоверение и в России. А почему передумали, остаётся загадкой.В письме из Минкульта в компанию, занимавшуюся прокатом «Паука» в России, причина сформулирована так: «в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Это слишком туманное пояснение, чтобы понять, чем же именно не угодил триллер режиссёра Али Аббаси российской цензуре.