Владимир Якушев анонсировал масштабную работу над ошибками после стихийных пожаров в Свердловской области

– отметил Исаков.

«В их компетенцию входит локализация, профилактика, предупреждение пожаров. К прочему, они должны прописывать угрозы и формировать для правительства предложения по организации системы пожарной безопасности. Сейчас мы понимаем, что, возможно, где-то эти риски необходимо более предметно прописывать. Общаясь с пострадавшими, я слышал, что, например, в Сосьве на 7 тыс. человек всего две пожарные машины, как и в другом поселении на 300 человек. А в другом населенном пункте на 2 тыс. жителей, допустим, восемь машин. Если этот так, то нужно четко думать об угрозах и перераспределять средства с максимальной эффективностью»,