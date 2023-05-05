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Владимир Якушев анонсировал масштабную работу над ошибками после стихийных пожаров в Свердловской области
Политика
Фото: Ольга Кольтенберг
Полномочный представитель президента в УрФО анонсировал масштабную работу над ошибками после ликвидации стихийных пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, пишет Накануне.RU. Из анализа полпредства следует, что основные проблемы сконцентрированы на региональном уровне. Речь идет о налаживании системы подготовительной и организационной работы на местах. В Свердловской области за предупреждение ЧС отвечает министерство общественной безопасности, которое, судя по всему, не справилось с профилактикой пожаров.
Во время совещания Владимир Якушев напомнил руководителям регионов правила профилактики природных пожаров. Прежде всего, по его словам, это уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населенных пунктах и придомовых территорий от мусора и легковоспламеняющихся строительных материалов, а также организация минерализованных полос.
В основном озвученные Владимиром Якушевым полномочия лежит на регионах. В Свердловской области за предупреждение ЧС, защиту населения от них, организацию выполнения и осуществления мер пожарной безопасности отвечает министерство общественной безопасности. Им руководит Александр Кудрявцев.
Бюджет свердловского МОБ составляет около двух миллиардов рублей в год. В 2022 году бюджет составил 2,5 миллиарда рублей. Министерство за 12 месяцев отчиталось о полном достижении и даже перевыполнении всех целевых показателей в части обеспечения пожарной охраны. В своем отчете МОБ обозначило высокую обеспеченность пожарных основными средствами пожаротушения, защиты и почти 100% прикрытие муниципалитетов пожарными частями.
Однако масштабные пожары в Свердловской области косвенно указывают на то, что обеспеченность пожарных оказалась ниже, а финансирование, вероятно, могло не в полной мере дойти до конечных получателей. Отметим, что на пике стихийного бедствия в Свердловской области горело более 100 тысяч гектаров леса, а поселок Сосьва был почти полностью уничтожен огнем. Более 500 свердловчан остались из-за пожаров без жилья.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Тарас Исаков сообщил Накануне.RU, что к зоне ответственности министерства общественной безопасности относятся пожары, которые не имеют категории и которые еще можно предотвратить.
Во время совещания Владимир Якушев напомнил руководителям регионов правила профилактики природных пожаров. Прежде всего, по его словам, это уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населенных пунктах и придомовых территорий от мусора и легковоспламеняющихся строительных материалов, а также организация минерализованных полос.
«Для этой работы не нужны серьезные финансовые затраты. Она требует активизации организационных ресурсов, работы с жителями, с сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями»,
– заявил полпред.
В основном озвученные Владимиром Якушевым полномочия лежит на регионах. В Свердловской области за предупреждение ЧС, защиту населения от них, организацию выполнения и осуществления мер пожарной безопасности отвечает министерство общественной безопасности. Им руководит Александр Кудрявцев.
Бюджет свердловского МОБ составляет около двух миллиардов рублей в год. В 2022 году бюджет составил 2,5 миллиарда рублей. Министерство за 12 месяцев отчиталось о полном достижении и даже перевыполнении всех целевых показателей в части обеспечения пожарной охраны. В своем отчете МОБ обозначило высокую обеспеченность пожарных основными средствами пожаротушения, защиты и почти 100% прикрытие муниципалитетов пожарными частями.
Однако масштабные пожары в Свердловской области косвенно указывают на то, что обеспеченность пожарных оказалась ниже, а финансирование, вероятно, могло не в полной мере дойти до конечных получателей. Отметим, что на пике стихийного бедствия в Свердловской области горело более 100 тысяч гектаров леса, а поселок Сосьва был почти полностью уничтожен огнем. Более 500 свердловчан остались из-за пожаров без жилья.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Тарас Исаков сообщил Накануне.RU, что к зоне ответственности министерства общественной безопасности относятся пожары, которые не имеют категории и которые еще можно предотвратить.
«В их компетенцию входит локализация, профилактика, предупреждение пожаров. К прочему, они должны прописывать угрозы и формировать для правительства предложения по организации системы пожарной безопасности. Сейчас мы понимаем, что, возможно, где-то эти риски необходимо более предметно прописывать. Общаясь с пострадавшими, я слышал, что, например, в Сосьве на 7 тыс. человек всего две пожарные машины, как и в другом поселении на 300 человек. А в другом населенном пункте на 2 тыс. жителей, допустим, восемь машин. Если этот так, то нужно четко думать об угрозах и перераспределять средства с максимальной эффективностью»,
– отметил Исаков.
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