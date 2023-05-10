На сайте администрации Екатеринбурга появилась инструкция по посадке деревьев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели тюменский мэр Екатеринбурга, при котором город с удивительной скоростью лишается деревьев, утвердил порядок согласования размещения зеленых насаждений на землях общего пользования. По сути, сводится этот порядок к тому, что горожанин, пожелавший посадить дерево, куст или разбить клумбу, обязан согласовывать своё желание с комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга.Как и через всякие бюрократические документы, через многословный «Порядок» пробьётся не каждый рядовой гражданин. Словно понимая это, сегодня, 11 мая Горадминистрация на своём официальном сайте опубликовала инструкцию «Как посадить дерево в Екатеринбурге?». И, нет, в ней не найти советов о том, на сколько метров нужно выкопать ямку и как ухаживать за саженцем. Инструкция целиком посвящена общению городского «садовода» с чиновниками.«Для согласования места посадки растений горожанам будет необходимо отправить письмо на электронную почту kbg@ekadm.ru, где нужно указать:данные о заявителя (ФИО, место жительства, контактный телефон, реквизиты паспорта) или юридического лица (наименование, ОПФ, ИНН, ОГРН, местонахождение);адрес, категорию земель, площадь и кадастровый номер участка, где планируется посадить растения;чертеж этого участка в масштабе 1:500, где указаны все близлежащие объекты (здания, дороги, МАФ и подземные коммуникации);перечень планируемых к высадке растений с указанием вида, возраста и размера земляного кома».Нетрудно догадаться, что узнав, сколько бумажулек предстоит написать и нарисовать (не забудьте про чертёж!), и сколько времени придётся прождать одобрямса, желающий украсить родной двор цветником или посадить под окном деревце, пыл свой поумерит. Ну, вероятно, на то и расчёт — поменьше самодеятельности даже в высадке цветочков.