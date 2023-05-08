Куйвашев просит федеральные власти выделить еще один самолет для борьбы с пожарами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил запрос в Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров в регионе.В департаменте информационной политики региона сообщили, что Куйвашев просит выделить дополнительный самолет ИЛ-76 для борьбы с природными пожарами в Свердловской области.На данный момент помощь в борьбе с пожарами оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, вертолеты МЧС, Авиалесоохраны, Минобороны и Росгвардии.