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Куйвашев просит федеральные власти выделить еще один самолет для борьбы с пожарами
Политика
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил запрос в Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров в регионе.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что Куйвашев просит выделить дополнительный самолет ИЛ-76 для борьбы с природными пожарами в Свердловской области.
На данный момент помощь в борьбе с пожарами оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, вертолеты МЧС, Авиалесоохраны, Минобороны и Росгвардии.
В департаменте информационной политики региона сообщили, что Куйвашев просит выделить дополнительный самолет ИЛ-76 для борьбы с природными пожарами в Свердловской области.
На данный момент помощь в борьбе с пожарами оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, вертолеты МЧС, Авиалесоохраны, Минобороны и Росгвардии.
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