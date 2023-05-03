Генконсульство Германии в Екатеринбурге перестанет принимать заявления на оформление национальной визы





– говорится на сайте представительства. «Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Генконсульство Германии в Екатеринбурге 31 мая заканчивает прием заявлений на оформление национальной визы. Информация об этом появилась на сайте представительства.Обработка всех заявлений о выдаче визы теперь будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.Из-за повышенного спроса с 1 июня екатеринбуржцы не смогут записаться на прием для подачи напрямую через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Необходимо будет вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Затем посольство произведет запись на прием в хронологическом порядке.Отмечается, что запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Екатеринбурге будет по-прежнему осуществляться через VisaMetric.