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Генконсульство Германии в Екатеринбурге перестанет принимать заявления на оформление национальной визы
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Генконсульство Германии в Екатеринбурге 31 мая заканчивает прием заявлений на оформление национальной визы. Информация об этом появилась на сайте представительства.
Обработка всех заявлений о выдаче визы теперь будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.
Из-за повышенного спроса с 1 июня екатеринбуржцы не смогут записаться на прием для подачи напрямую через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Необходимо будет вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Затем посольство произведет запись на прием в хронологическом порядке.
Отмечается, что запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Екатеринбурге будет по-прежнему осуществляться через VisaMetric.
Обработка всех заявлений о выдаче визы теперь будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве.
«Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений»,
– говорится на сайте представительства.
Из-за повышенного спроса с 1 июня екатеринбуржцы не смогут записаться на прием для подачи напрямую через визовый отдел или визовый центр VisaMetric. Необходимо будет вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства. Затем посольство произведет запись на прием в хронологическом порядке.
Отмечается, что запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Екатеринбурге будет по-прежнему осуществляться через VisaMetric.
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