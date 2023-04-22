В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР





– добавили в представительстве МИД России в Екатеринбурге. «У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге учредили пост почетного консула Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил официальный аккаунт представительства МИД России в Екатеринбурге.На должность почетного консула ЮАР в Екатеринбурге назначен Сергей Леонидович Мазуркевич – руководитель и владелец «Уральского горнопромышленного холдинга» и еще нескольких организаций и предприятий, в числе которых ООО «Уралтранссервис», ООО «Уралдоломит», ООО «Транссиб-Урал», ООО «Галкинский карьер» и другие. Также он входит в общественный совет при УФНС России Свердловской области.Консульский округ почетного консула Южно-Африканской Республики – Свердловская область.