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В Екатеринбурге появился почетный консул ЮАР

15.51 Пятница, 28 апреля 2023
Политика
Фото: Представительство МИД России в Екатеринбурге / vk.com
В Екатеринбурге учредили пост почетного консула Южно-Африканской Республики. Об этом сообщил официальный аккаунт представительства МИД России в Екатеринбурге.

На должность почетного консула ЮАР в Екатеринбурге назначен Сергей Леонидович Мазуркевич – руководитель и владелец «Уральского горнопромышленного холдинга» и еще нескольких организаций и предприятий, в числе которых ООО «Уралтранссервис», ООО «Уралдоломит», ООО «Транссиб-Урал», ООО «Галкинский карьер» и другие. Также он входит в общественный совет при УФНС России Свердловской области.

Консульский округ почетного консула Южно-Африканской Республики – Свердловская область.

«У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе»,

– добавили в представительстве МИД России в Екатеринбурге.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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