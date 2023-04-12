Возрастное ограничение 18+
Назначен новый директор свердловского департамента по обеспечению деятельности судей
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алексея Намятова назначили на должность директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей и судебных участков Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
В департаменте информполитики региона рассказали, что Намятов – уроженец Свердловской области, родился в селе Елань Байкаловского района. Получил высшее юридическое образование в Уральской государственной юридической академии.
Алексей Намятов имел опыт работы на муниципальной службе. Также занимал различные должности в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов. С 2012 года работает в правительстве Свердловской области. В 2016 году занял должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства региона.
Предыдущий руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина перешла на работу в министерство физической культуры и спорта Свердловской области, где заняла должность заместителя министра.
В департаменте информполитики региона рассказали, что Намятов – уроженец Свердловской области, родился в селе Елань Байкаловского района. Получил высшее юридическое образование в Уральской государственной юридической академии.
Алексей Намятов имел опыт работы на муниципальной службе. Также занимал различные должности в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов. С 2012 года работает в правительстве Свердловской области. В 2016 году занял должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства региона.
Предыдущий руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина перешла на работу в министерство физической культуры и спорта Свердловской области, где заняла должность заместителя министра.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
12 апреля 2023
12 апреля 2023
В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
11 апреля 2023
11 апреля 2023