Назначен новый директор свердловского департамента по обеспечению деятельности судей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Алексея Намятова назначили на должность директора департамента по обеспечению деятельности мировых судей и судебных участков Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.В департаменте информполитики региона рассказали, что Намятов – уроженец Свердловской области, родился в селе Елань Байкаловского района. Получил высшее юридическое образование в Уральской государственной юридической академии.Алексей Намятов имел опыт работы на муниципальной службе. Также занимал различные должности в свердловском управлении Федеральной службы судебных приставов. С 2012 года работает в правительстве Свердловской области. В 2016 году занял должность заместителя управляющего делами губернатора и правительства региона.Предыдущий руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина перешла на работу в министерство физической культуры и спорта Свердловской области, где заняла должность заместителя министра.