Депутат думы Арамиля написала заявление на редактора местной газеты за публикацию ее фотографии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Арамиле избранная в прошлое воскресенье депутат Татьяна Тихонова написала заявление в полицию на редактора газеты «Вечерняя Арамиль» из-за публикации ее фотографии с патчами на лице.Редактору газеты 17 апреля позвонила новоиспеченный депутат Арамильской думы и потребовала удалить ее фотографию с патчами на лице, опубликованную в паблике «Вечерняя Арамиль». При этом данную фотографию Татьяна Тихонова сама выложила в истории в соцсети «ВКонтакте».«Вы какое право имели выложить на своей странице мою личную фотографию! Немедленно ее удалите. Сейчас я поеду в полицию, напишу на вас заявление. Пусть вас привлекут, вы меня оскорбили», – цитирует редактор газеты Татьяну Тихонову.Редактору «Вечерней Арамили» уже позвонили из полиции и пригласили прийти во вторник для дачи объяснений.Напомним, что 16 апреля три представителя «Единой России» победили на довыборах в думу Арамильского городского округа по трехмандатному избирательному округу №1. Депутатами стали Олег Костин, Анастасия Соловьева и Татьяна Тихонова.