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Лидером свердловского отделения «Справедливой России» переизбрали Андрея Кузнецова
Политика
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области
Депутата Госдумы Андрея Кузнецова переизбрали лидером свердловского отделения партии «Справедливая Россия». Такое решение делегаты региональной конференции приняли единогласно.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального отделения партии, ранее его кандидатуру рекомендовал президиум Центрального Совета СРЗП.
Андрей Кузнецов возглавляет свердловское отделение «Справедливой России» с 2019 года. Депутатом государственной думы VIII созыва он стал в 2021 году. Кроме этого, Кузнецов баллотировался на пост губернатора региона в 2022 году.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального отделения партии, ранее его кандидатуру рекомендовал президиум Центрального Совета СРЗП.
Андрей Кузнецов возглавляет свердловское отделение «Справедливой России» с 2019 года. Депутатом государственной думы VIII созыва он стал в 2021 году. Кроме этого, Кузнецов баллотировался на пост губернатора региона в 2022 году.
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