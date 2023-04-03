Лидером свердловского отделения «Справедливой России» переизбрали Андрея Кузнецова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Депутата Госдумы Андрея Кузнецова переизбрали лидером свердловского отделения партии «Справедливая Россия». Такое решение делегаты региональной конференции приняли единогласно.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального отделения партии, ранее его кандидатуру рекомендовал президиум Центрального Совета СРЗП.Андрей Кузнецов возглавляет свердловское отделение «Справедливой России» с 2019 года. Депутатом государственной думы VIII созыва он стал в 2021 году. Кроме этого, Кузнецов баллотировался на пост губернатора региона в 2022 году.