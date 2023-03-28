Возрастное ограничение 18+
Уральского депутата досрочно лишили полномочий
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области по требованию прокуратуры досрочно лишили полномочий депутата думы Слободо-Туринского сельского поселения пятого созыва. Он не предоставил сведения о своих доходах.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, депутат думы Слободо-Туринского сельского поселения не исполнил обязанность по предоставлению в четырехмесячный срок после избрания сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги и детей.
Прокуратура внесла председателю местной думы представление об устранении нарушений закона. В результате полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, депутат думы Слободо-Туринского сельского поселения не исполнил обязанность по предоставлению в четырехмесячный срок после избрания сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги и детей.
«Законом о противодействии коррупции установлено, что непредоставление указанных сведений депутатом представительного органа является основанием для прекращения полномочий досрочно в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», – отметили в ведомстве.
Прокуратура внесла председателю местной думы представление об устранении нарушений закона. В результате полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура начала проверку в нижнетагильской школе после сообщений о насекомом в столовой
03 апреля 2023
03 апреля 2023