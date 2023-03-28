Уральского депутата досрочно лишили полномочий

«Законом о противодействии коррупции установлено, что непредоставление указанных сведений депутатом представительного органа является основанием для прекращения полномочий досрочно в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения», – отметили в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области по требованию прокуратуры досрочно лишили полномочий депутата думы Слободо-Туринского сельского поселения пятого созыва. Он не предоставил сведения о своих доходах.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, депутат думы Слободо-Туринского сельского поселения не исполнил обязанность по предоставлению в четырехмесячный срок после избрания сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги и детей.Прокуратура внесла председателю местной думы представление об устранении нарушений закона. В результате полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.