Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургского художника Леонида Чёрного приговорили к шести месяцам ограничения свободы

14.55 Понедельник, 3 апреля 2023
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Художника Леонида Чёрного (настоящее имя Егор Ледиякин) признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти из-за надписи с упоминанием Путина на овощном ларьке и приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда. Теперь художнику будет запрещено выезжать за пределы Екатеринбурга без специального разрешения, уходить из дома ночью (с 22.00 до 06.00), а также посещать массовые мероприятия в течение шести месяцев.

Напомним, по версии следствия художник нанес оскорбляющую Владимира Путина надпись. Ранее судья Екатерина Ушакова отклонила ходатайство о возвращении дела Егора Ледякина прокурору.

«Чудесно, потому что меня не подручники увели, а своими ножками ухожу в окружении чудесных людей. Здесь всего полгода, хотя прокурор запрашивал два. И я надеюсь, что прокуратура не пойдет обжаловать это все для ужесточения. Пока с мыслями собираюсь, потому что все это закончилось наконец-то, как и хотелось. Теперь можно выдохнуть и нормальную жизнь пожить»,

– поделился своими ощущения Егор Ледякин после заседания суда.


По словам художника, в его деле было три эпизода, но два эпизода убрали.

«Несмотря на то что суд был затяжной, на наш взгляд, результаты неплохие. Если можно считать неплохими результатами ограничения свобод»,

– подытожил Ледякин.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Адвокат просит прекратить уголовное дело против екатеринбургского стрит-артера Леонида Чёрного
29 марта 2023
Экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову изменили приговор
28 марта 2023
В Серове осудили двух взяткодателей, а взяточника ещё судят
30 марта 2023
В Нижнем Тагиле виновного в смерти местного жителя нашли по потерянной им кроссовке
27 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Владелец компании в Екатеринбурге обвинил приставов в «силовом захвате» его бизнеса

Следователи могут проверить сотрудника ФССП на вымогательство, превышение полномочий и еще по четырем статьям УК РФ
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:22 Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
15:55 Екатеринбуржцы подали более 18 тысяч заявок на запись детей в первые классы
15:35 Жители поселка Пышма выступили против строительства трассы через их населенный пункт
14:55 Екатеринбургского художника Леонида Чёрного приговорили к шести месяцам ограничения свободы
14:26 В Верхней Пышме прошел посвященный памяти Александра Козицына детский хоккейный турнир
13:58 В букмекерской конторе в Сысерти забили насмерть человека
13:39 Этой весной в армию отправят более четырех тысяч свердловских призывников
13:08 Британская компания подала 17 исков к свердловским предпринимателям из-за «Свинки Пеппы»
13:02 Число непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%
12:42 Штрафом в 50 тысяч наказали екатеринбургский детсад, где воспитанница повисла на шарфе
12:09 Дорожники предупреждают об ограничениях из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург
11:34 Прокуратура начала проверку в нижнетагильской школе после сообщений о насекомом в столовой
10:59 В реке Арамилка в Сысертском районе Свердловской области погибла рыба
10:29 Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Амундсена в Екатеринбурге
10:01 В столице Урала ищут нуждающегося в медицинской помощи 74-летнего мужчину
09:27 В здании «НПО автоматики» в Екатеринбурге прошли пожарные учения
16:57 Автомобиль разорвало напополам в аварии на трассе Пермь – Екатеринбург
16:29 В Свердловской области в начале следующей недели ожидаются сильные перепады температуры воздуха
15:49 В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»
14:55 Жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57
13:23 Более 63 тысяч екатеринбуржцев имеют задолженности по административным штрафам
12:44 Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области
12:09 Женская сборная Свердловской области выиграла золото на чемпионате России по биатлону
11:33 В Свердловской области ищут нуждающегося в медицинской помощи 83-летнего мужчину
10:54 Два человека погибли в ДТП с «КАМАЗом» на трассе Екатеринбург – Тюмень
10:01 Пропавшего в Нижнем Тагиле 14-летнего подростка нашли
Все новости Свердловской области
16:26 В Нижнекамске загорелась колокольня на территории храма
16:03 СМИ: вузы в Иране не будут учить женщин, не соблюдающих правила ношения хиджаба
15:18 Подозреваемая заявила, что принесла в питерское кафе статуэтку, «которая взорвалась»
14:23 Жители Челябинска выступили против строительства семиэтажного офисника в частном секторе
13:08 СК: подозреваемая в причастности к взрыву Дарья Трепова задержана
12:41 McDonald's временно закрывает офисы в США в связи с сокращениями
11:38 Подозреваемая в убийстве Татарского Дарья Трепова объявлена в розыск
11:33 Минстрой предложил штрафовать собственников, которые отказываются впускать в квартиры работников ЖКХ
10:09 На Камчатке произошла серия землетрясений
09:50 Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 32
19:45 Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики РФ. Главное
16:33 Путин подписал Указ об обновлённой Концепции внешней политики РФ
15:52 Сочи занял третье место в мире по стоимости элитного жилья, Москва — на 12 месте
14:59 Генпрокуратура: «Свободный университет» признан нежелательной организацией в РФ
13:48 СМИ: 14-летнему сыну «экстремистки» из Новгородской области заблокировали паспортные данные
13:11 В Миассе большегруз с водой на полном ходу въехал в здание поликлиники
12:31 Во Владивостоке будут судить следователей за шантаж следовательницы
11:27 Из-за снегопада на трассе «Дон» возникла пробка в 30 км, эвакуированы более 50 человек
10:48 Парламент Турции одобрил заявку Финляндии о присоединении к НАТО
10:29 CNN: экс-президента США Трампа обвиняют по 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере
19:12 СК: задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа
19:02 В Киргизии 43 школьника отравились неизвестным веществом
18:31 В США при крушении двух военных вертолетов погибли девять человек
17:31 Суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая
16:55 В МИД заявили, что вопрос об обмене задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ пока не стоит
16:06 Суд приговорил 63-летнего москвича к семи годам колонии из-за двух комментариев в ВК
Все новости России и мира
16:22 Клещи покусали в Свердловской области 61 человека
15:55 Екатеринбуржцы подали более 18 тысяч заявок на запись детей в первые классы
15:35 Жители поселка Пышма выступили против строительства трассы через их населенный пункт
14:55 Екатеринбургского художника Леонида Чёрного приговорили к шести месяцам ограничения свободы
14:26 В Верхней Пышме прошел посвященный памяти Александра Козицына детский хоккейный турнир
13:58 В букмекерской конторе в Сысерти забили насмерть человека
13:39 Этой весной в армию отправят более четырех тысяч свердловских призывников
13:25 Прикамский Росреестр проведет вебинар на тему «Дома блокированной застройки»
13:16 Повысить качество производства оптоволокна позволит матмодель ученых Пермского Политеха
13:08 Британская компания подала 17 исков к свердловским предпринимателям из-за «Свинки Пеппы»
13:02 Число непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%
12:42 Штрафом в 50 тысяч наказали екатеринбургский детсад, где воспитанница повисла на шарфе
12:09 Дорожники предупреждают об ограничениях из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург
11:34 Прокуратура начала проверку в нижнетагильской школе после сообщений о насекомом в столовой
11:02 В Перми назвали победителей регионального этапа конкурса «Хрустальные звездочки-2023»
10:59 В реке Арамилка в Сысертском районе Свердловской области погибла рыба
10:29 Один человек погиб в ДТП с грузовиком на Амундсена в Екатеринбурге
10:01 В столице Урала ищут нуждающегося в медицинской помощи 74-летнего мужчину
09:27 В здании «НПО автоматики» в Екатеринбурге прошли пожарные учения
16:57 Автомобиль разорвало напополам в аварии на трассе Пермь – Екатеринбург
16:29 В Свердловской области в начале следующей недели ожидаются сильные перепады температуры воздуха
15:49 В Екатеринбурге прошли международные соревнования по художественной гимнастике «Игры вызова легенд»
14:55 Жителям Нижнего Тагила пришлось почти два часа ждать автобус №57
13:23 Более 63 тысяч екатеринбуржцев имеют задолженности по административным штрафам
12:44 Пожар площадью 170 квадратных метров прошел в Белоярском городском округе Свердловской области
12:09 Женская сборная Свердловской области выиграла золото на чемпионате России по биатлону
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK