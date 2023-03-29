Екатеринбургского художника Леонида Чёрного приговорили к шести месяцам ограничения свободы





– поделился своими ощущения Егор Ледякин после заседания суда. «Чудесно, потому что меня не подручники увели, а своими ножками ухожу в окружении чудесных людей. Здесь всего полгода, хотя прокурор запрашивал два. И я надеюсь, что прокуратура не пойдет обжаловать это все для ужесточения. Пока с мыслями собираюсь, потому что все это закончилось наконец-то, как и хотелось. Теперь можно выдохнуть и нормальную жизнь пожить»,





– подытожил Ледякин. «Несмотря на то что суд был затяжной, на наш взгляд, результаты неплохие. Если можно считать неплохими результатами ограничения свобод»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Художника Леонида Чёрного (настоящее имя Егор Ледиякин) признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти из-за надписи с упоминанием Путина на овощном ларьке и приговорили к шести месяцам ограничения свободы.Об этом сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда. Теперь художнику будет запрещено выезжать за пределы Екатеринбурга без специального разрешения, уходить из дома ночью (с 22.00 до 06.00), а также посещать массовые мероприятия в течение шести месяцев.Напомним, по версии следствия художник нанес оскорбляющую Владимира Путина надпись. Ранее судья Екатерина Ушакова отклонила ходатайство о возвращении дела Егора Ледякина прокурору.По словам художника, в его деле было три эпизода, но два эпизода убрали.