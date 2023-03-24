Генконсул Великобритании в Екатеринбурге объявил об уходе со своей должности

Скрин из видеообращения





– сказал Ричард Дьюэлл. «Пришло время для меня перейти на следующую должность. Хочу сказать огромное спасибо за то, что позволяли мне и моей семье почувствовать себя желаемыми гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя как дома. Меня впечатляет, насколько прочные связи между Великобританией и людьми в этом регионе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл объявил о том, что он уходит со своего поста. Об этом он сообщил в видеообращении, в котором он также поблагодарил екатеринбуржцев за гостеприимство.На должности генконсула он проработал четыре года.По словам Дьюэлла, скоро в Екатеринбург должен будет прибыть новый генеральный консул Великобритании.