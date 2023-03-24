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Генконсул Великобритании в Екатеринбурге объявил об уходе со своей должности
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл объявил о том, что он уходит со своего поста. Об этом он сообщил в видеообращении, в котором он также поблагодарил екатеринбуржцев за гостеприимство.
На должности генконсула он проработал четыре года.
По словам Дьюэлла, скоро в Екатеринбург должен будет прибыть новый генеральный консул Великобритании.
Скрин из видеообращения
«Пришло время для меня перейти на следующую должность. Хочу сказать огромное спасибо за то, что позволяли мне и моей семье почувствовать себя желаемыми гостями на протяжении этих четырех лет. Мы чувствовали себя как дома. Меня впечатляет, насколько прочные связи между Великобританией и людьми в этом регионе»,
– сказал Ричард Дьюэлл.
На должности генконсула он проработал четыре года.
По словам Дьюэлла, скоро в Екатеринбург должен будет прибыть новый генеральный консул Великобритании.
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