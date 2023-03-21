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Бывший свердловский министр строительства собирает пожертвования в московском храме
Политика
Фото: ОТР, страница Михаила Жеребцова во «ВКонтакте»
Бывший министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов стал алтарником в храме Иоанна Воина в районе Якиманка в Москве.
Михаил Жеребцов приехал в Екатеринбург из Москвы в 2010 году вслед за назначенным губернатором Александром Мишариным, который назначил его на должность главы областного Минстроя. До назначения министром Жеребцов был заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект».
В правительстве Свердловской области Жеребцов проработал чуть более двух лет – в феврале 2012 года его отправили в отставку. В качестве причин было озвучено невыполнение планов по вводу жилья. В СМИ также заявлялось, что одной из причин стало его громкое высказывание: Жеребцов назвал «предвыборным пиаром уральского полпредства» уголовное дело в отношении сотрудников администрации Екатеринбурга. На период нахождения во главе Минстроя Жеребцова также пришлось скандальное строительство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сроки ввода которого неоднократно откладывались, а выделяемые из бюджета суммы – увеличивались.
«День воскресный начинается со службы в храме. Служба архиерейская, от того более торжественная и строгая одновременно. Во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований. Сегодня эта миссия выпала мне. Дело несложное – обходи храм, собирай пожертвования» – написал Жеребцов на своей странице во «ВКонтакте».
Михаил Жеребцов приехал в Екатеринбург из Москвы в 2010 году вслед за назначенным губернатором Александром Мишариным, который назначил его на должность главы областного Минстроя. До назначения министром Жеребцов был заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект».
В правительстве Свердловской области Жеребцов проработал чуть более двух лет – в феврале 2012 года его отправили в отставку. В качестве причин было озвучено невыполнение планов по вводу жилья. В СМИ также заявлялось, что одной из причин стало его громкое высказывание: Жеребцов назвал «предвыборным пиаром уральского полпредства» уголовное дело в отношении сотрудников администрации Екатеринбурга. На период нахождения во главе Минстроя Жеребцова также пришлось скандальное строительство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сроки ввода которого неоднократно откладывались, а выделяемые из бюджета суммы – увеличивались.
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