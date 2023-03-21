Бывший свердловский министр строительства собирает пожертвования в московском храме

«День воскресный начинается со службы в храме. Служба архиерейская, от того более торжественная и строгая одновременно. Во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований. Сегодня эта миссия выпала мне. Дело несложное – обходи храм, собирай пожертвования» – написал Жеребцов на своей странице во «ВКонтакте».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Бывший министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов стал алтарником в храме Иоанна Воина в районе Якиманка в Москве.Михаил Жеребцов приехал в Екатеринбург из Москвы в 2010 году вслед за назначенным губернатором Александром Мишариным, который назначил его на должность главы областного Минстроя. До назначения министром Жеребцов был заместителем генерального директора по развитию ОАО «Росжелдорпроект».В правительстве Свердловской области Жеребцов проработал чуть более двух лет – в феврале 2012 года его отправили в отставку. В качестве причин было озвучено невыполнение планов по вводу жилья. В СМИ также заявлялось, что одной из причин стало его громкое высказывание: Жеребцов назвал «предвыборным пиаром уральского полпредства» уголовное дело в отношении сотрудников администрации Екатеринбурга. На период нахождения во главе Минстроя Жеребцова также пришлось скандальное строительство МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», сроки ввода которого неоднократно откладывались, а выделяемые из бюджета суммы – увеличивались.