Куйвашев назначил Вадима Третьякова министром инвестиций и развития Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, которым назначил министра инвестиций и развития Свердловской области. Им станет Вадим Третьяков. Как стало известно «Вечерним ведомостям», он приступит к своим обязанностям уже завтра, 28 марта.Что известно о новом министре: Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Высшее образование он получил в Актюбинском педагогическом институте, а позднее окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В разные годы Третьяков занимался развитием внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, а также занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве.В трудовой биографии нового министра также отмечается работа в ОАО «Особые экономические зоны» и министерстве экономического развития РФ.