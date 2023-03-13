Главе Екатеринбурга и другим чиновникам повысили зарплату

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили повышение зарплаты мэру Алексею Орлову и другим чиновникам. Решение принято сегодня на заседании гордумы: 29 депутатов высказались «за», двое – «против», один воздержался.В среднем зарплата чиновников вырастет на 5%. Глава администрации Екатеринбурга будет получать зарплату в размере 3,4 должностного оклада, его доходы вырастут со 191,7 тысячи до 217,2 тысячи рублей. За основу проекта проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.Депутаты от КПРФ Виктория Ивачева и Роман Ступников предложили изменить проект, исключив пункты, которые касаются повышения зарплаты для мэра и председателя гордумы. Однако поправки поддержали только пять депутатов, трое – воздержались, 24 – высказались против.