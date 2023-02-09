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Суд в Екатеринбурге оставил в силе штраф экс-депутату за разлитое ведро фекалий

20.58 Четверг, 16 февраля 2023
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе постановление Первоуральского городского суда о штрафе бывшему депутату гордумы Асбеста Наталье Крыловой.

В конце прошлого года Крылова пришла в офис первоуральского «Водоканала» с ведром канализационных стоков, которые она зачерпнула в подвале жилого дома на улице Емлина в Первоуральске. Таким образом она хотела донести до сотрудников предприятия проблему, которая, по словам жильцов дома, не решалась длительное время – фекалии скапливались прямо в подвале, создавая повышенную влажность и неприятный запах.

После того как Крылова пролила (по её словам, случайно) ведро на рабочий компьютер сотрудницы «Водоканала», её задержали охранники и вызвали Росгвардию. В этот же день полицейские составили на неё протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) и выписали штраф 1000 рублей. Впоследствии этот штраф утвердил Первоуральский городской суд.

При этом после получения историей резонанса на федеральном уровне сотрудники «Водоканала» устранили проблему. Сейчас жители дома на улице Емлина сообщают, что их подвал осушен и его больше не затапливают канализационные стоки.

Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на постановление о о штрафе, однако не удовлетворил жалобу. Об этом сама Крылова рассказала «Вечерним ведомостям». При этом Крылова не согласна с решением суда и намерена обжаловать его дальше – в кассации.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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