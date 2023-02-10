Заксобрание Свердловской области из-за Путина перенесет свое заседание

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Законодательное собрание Свердловской области перенесет свое очередное заседание из-за послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Как правило, заседания областного парламента проходят по вторникам. Очередное заседание было назначено на 21 февраля. Однако из-за послания Путина Федеральному собранию, назначенного на эту же дату, заседание Заксобрания перенесли на среду – 22 февраля. Такое решение приняли на сегодняшнем Совете Заксобрания.В повестке 18-го заседания областного парламента значится рассмотрение 17 законопроектов. Также будут заслушаны доклады трех свердловских уполномоченных – по правам человека, по защите прав предпринимателей, а также по правам ребенка.21 февраля для свердловских депутатов организуют коллективный просмотр послания Путина в здании ЗакСО.