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Арест главы армянской общины Екатеринбурга скукожился до суток
Политика
Фото: соцсети Масиса Назаряна
Уже сегодня на свободу из спецприёмника должен выйти глава армянской общины Екатеринбурга Масис Назарян. Ранее сообщалось, что его арестовали на 5 суток за организацию акции в поддержку Нагорного Карабаха.
Арест Назаряна вызвал возмущение не только среди уральских армян. Союз армян России направил обращение в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру, ФАДН, и губернатору Свердловской области. В нём было выражено «решительное негодование решением суда» и требовалось немедленно освободить Назаряна и одну из участниц организованной им акции Элен Киракосян, которую также арестовали на 5 суток. В обращении, в частности, говорилось, что судебное решение об аресте можно расценивать «как потенциально взрывоопасную политическую провокацию, ставящую своей целью разжигание антиармянских настроений в российском обществе и антироссийских – в армянском».
Такая активная поддержка оказала эффект на обычно неповоротливую и непреклонную судебную машину. В кратчайшие сроки Свердловский областной суд рассмотрел жалобу Масиса Хачиковича, выступающего защитником арестованных, на постановление Ленинского районного суда от 25 января 2023 года. И тут же принял решение снизить наказание для Масиса Назаряна и Элен Киракосян до ареста на одни сутки.
К данному моменту оба арестованных должны быть на свободе — сутки ареста истекли в 19:50 по местному времени.
Арест Назаряна вызвал возмущение не только среди уральских армян. Союз армян России направил обращение в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру, ФАДН, и губернатору Свердловской области. В нём было выражено «решительное негодование решением суда» и требовалось немедленно освободить Назаряна и одну из участниц организованной им акции Элен Киракосян, которую также арестовали на 5 суток. В обращении, в частности, говорилось, что судебное решение об аресте можно расценивать «как потенциально взрывоопасную политическую провокацию, ставящую своей целью разжигание антиармянских настроений в российском обществе и антироссийских – в армянском».
Такая активная поддержка оказала эффект на обычно неповоротливую и непреклонную судебную машину. В кратчайшие сроки Свердловский областной суд рассмотрел жалобу Масиса Хачиковича, выступающего защитником арестованных, на постановление Ленинского районного суда от 25 января 2023 года. И тут же принял решение снизить наказание для Масиса Назаряна и Элен Киракосян до ареста на одни сутки.
К данному моменту оба арестованных должны быть на свободе — сутки ареста истекли в 19:50 по местному времени.
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