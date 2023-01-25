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Куйвашев утвердил полномочия членов правительства Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов регионального правительства. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.
В сентябре прошлого года после переизбрания Куйвашева на пост губернатора члены правительства Свердловской области сложили полномочия. После формирования обновленного состава правительства губернатор подписал указ о распределении полномочий между членами регионального кабинета министров.
Согласно указу, вице-губернатор Олег Чемезов курирует деятельность министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики и Региональной энергетической комиссии.
В ведении первого замгубернатора Алексея Шмыкова находятся министерство экономики и территориального развития, министерство промышленности и науки, министерство природных ресурсов и экологии, министерство АПК и потребительского рынка, департамент ветеринарии, департамент животного мира.
Замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий губернатора, плана работы кабинета министров, документооборот главы региона и правительства и работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.
Дмитрий Ионин, заместитель губернатора, получил в ведение Минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
Заместитель губернатора Василий Козлов курирует министерство международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.
Павел Креков, замгубернатора, отвечает за работу Минздрава, Минкультуры, министерства образования и молодёжной политики, Минсоцполитики, Минспорта.
Замгубернатора Сергей Швиндт получил в ведение Минстрой, Минтранс, МинЖКХ, управление госохраны объектов культурного наследия.
Еще один заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области.
Замгубернатора Алексей Кузнецов возглавляет МУГИСО, отвечает за сферу управления государственным имуществом.
Другие члены правительства Свердловской области — министры и директора департаментов — возглавляют соответствующие областные органы государственной власти.
В сентябре прошлого года после переизбрания Куйвашева на пост губернатора члены правительства Свердловской области сложили полномочия. После формирования обновленного состава правительства губернатор подписал указ о распределении полномочий между членами регионального кабинета министров.
Согласно указу, вице-губернатор Олег Чемезов курирует деятельность министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики и Региональной энергетической комиссии.
В ведении первого замгубернатора Алексея Шмыкова находятся министерство экономики и территориального развития, министерство промышленности и науки, министерство природных ресурсов и экологии, министерство АПК и потребительского рынка, департамент ветеринарии, департамент животного мира.
Замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий губернатора, плана работы кабинета министров, документооборот главы региона и правительства и работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.
Дмитрий Ионин, заместитель губернатора, получил в ведение Минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
Заместитель губернатора Василий Козлов курирует министерство международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.
Павел Креков, замгубернатора, отвечает за работу Минздрава, Минкультуры, министерства образования и молодёжной политики, Минсоцполитики, Минспорта.
Замгубернатора Сергей Швиндт получил в ведение Минстрой, Минтранс, МинЖКХ, управление госохраны объектов культурного наследия.
Еще один заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области.
Замгубернатора Алексей Кузнецов возглавляет МУГИСО, отвечает за сферу управления государственным имуществом.
Другие члены правительства Свердловской области — министры и директора департаментов — возглавляют соответствующие областные органы государственной власти.
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