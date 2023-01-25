Куйвашев утвердил полномочия членов правительства Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов регионального правительства. Об этом сообщили в департаменте информполитики области.В сентябре прошлого года после переизбрания Куйвашева на пост губернатора члены правительства Свердловской области сложили полномочия. После формирования обновленного состава правительства губернатор подписал указ о распределении полномочий между членами регионального кабинета министров.Согласно указу, вице-губернатор Олег Чемезов курирует деятельность министерства финансов, департаментов государственных закупок, внутренней политики, информационной политики и Региональной энергетической комиссии.В ведении первого замгубернатора Алексея Шмыкова находятся министерство экономики и территориального развития, министерство промышленности и науки, министерство природных ресурсов и экологии, министерство АПК и потребительского рынка, департамент ветеринарии, департамент животного мира.Замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников организует разработку текущего плана мероприятий губернатора, плана работы кабинета министров, документооборот главы региона и правительства и работу по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализацию контрольных полномочий губернатора.Дмитрий Ионин, заместитель губернатора, получил в ведение Минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.Заместитель губернатора Василий Козлов курирует министерство международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзор и департамент по труду и занятости.Павел Креков, замгубернатора, отвечает за работу Минздрава, Минкультуры, министерства образования и молодёжной политики, Минсоцполитики, Минспорта.Замгубернатора Сергей Швиндт получил в ведение Минстрой, Минтранс, МинЖКХ, управление госохраны объектов культурного наследия.Еще один заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области.Замгубернатора Алексей Кузнецов возглавляет МУГИСО, отвечает за сферу управления государственным имуществом.Другие члены правительства Свердловской области — министры и директора департаментов — возглавляют соответствующие областные органы государственной власти.