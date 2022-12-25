Коммунисты Каменска-Уральского отметят столетие несуществующего государства автопробегом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В предпоследний день уходящего года члены коммунистической партии Каменска-Уральского и примкнувшие к ним сторонники «левой идеи» будут кататься по городу на машинах с развивающимися красными серпасто-молоткастыми флагами. Таким образом они планируют отметить вековой юбилей уже 30 лет несуществующего государства — Союза Советских Социалистических республик.Стартанёт автопробег ровно в час дня. Местом старта намечена бывшая остановка возле ДК «УАЗА». Маршрут автоколонны с флагами захватывает основные улицы города и ведёт к площади Ленкома.Стоит напомнить, что ранее подобным же мероприятием отметили 100-летие СССР и в других городах Свердловской области. Так, в Екатеринбурге коммунисты катались по городу с флагами полторы недели назад. Коммунистические автоколонны прокатились также в Реже и в Ревде.Датой основания СССР считается 29-ое октября 1922-го года. В Этот день в Москве представителями нескольких республик был подписан договор об образовании нового союза. На следующий день документ был утверждён Первым Всесоюзным съездом. Союз советских республик просуществовал чуть менее 70-ти лет и завершился распадом СССР в 1992-м году.