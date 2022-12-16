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Скандального председателя гордумы Каменска-Уральского оштрафовали за неответ на обращение граждан
Политика
Валерий Пермяков (слева). Фото: СРО ВПП «Единая Россия»
Председателя гордумы Каменска-Уральского Валерия Пермякова оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращения граждан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 24 августа 2022 года в гордуму обратились представители спортивной общественности по вопросу создания аллеи спортивной славы Каменска-Уральского. Однако в установленный законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 30-дневный срок ответ на это обращение из думы не поступил.
После неполучения ответа инициаторы заявления обратились в прокуратуру, которая возбудила дело по статье 5.59 КоАП (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
После рассмотрения дела мировой судья участка №2 Синарского районного суда Каменска-Уральского Ольга Никулина назначила председателю думы штраф 5 тысяч рублей — минимальное наказание по данной статье. Судя по картотеке суда, Пермякова уже не в первый раз судят за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан – в 2013 году ему выносили наказание по той же статье.
Валерий Пермяков является депутатом и председателем гордумы Каменска-Уральского с 2004 года. Как и все остальные 24 депутата думы в действующем созыве, представляет партию «Единая Россия».
За последний год Валерий Пермяков отметился рядом скандальных заявлений – так, в предновогоднем поздравлении в конце декабря 2021-го он выкрикнул с трибуны «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!», что осудили даже в Госдуме, посоветовав Пермякову «быть более миролюбивым». А в сентябре этого года на школьной линейке Валерий Пермяков призывал голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, чтобы «не позволить представителям пятой колонны объединённого Запада сменить власть в регионе». Вскоре было заявлено, что эти заявления проверит облизбирком на предмет незаконной агитации, однако в дальнейшем о результатах проверки и каких-либо последствиях для единоросса не сообщалось.
После неполучения ответа инициаторы заявления обратились в прокуратуру, которая возбудила дело по статье 5.59 КоАП (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
После рассмотрения дела мировой судья участка №2 Синарского районного суда Каменска-Уральского Ольга Никулина назначила председателю думы штраф 5 тысяч рублей — минимальное наказание по данной статье. Судя по картотеке суда, Пермякова уже не в первый раз судят за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан – в 2013 году ему выносили наказание по той же статье.
Пермякова уже второй раз наказывают за неответ на обращения граждан.
Валерий Пермяков является депутатом и председателем гордумы Каменска-Уральского с 2004 года. Как и все остальные 24 депутата думы в действующем созыве, представляет партию «Единая Россия».
За последний год Валерий Пермяков отметился рядом скандальных заявлений – так, в предновогоднем поздравлении в конце декабря 2021-го он выкрикнул с трибуны «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдёт!», что осудили даже в Госдуме, посоветовав Пермякову «быть более миролюбивым». А в сентябре этого года на школьной линейке Валерий Пермяков призывал голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, чтобы «не позволить представителям пятой колонны объединённого Запада сменить власть в регионе». Вскоре было заявлено, что эти заявления проверит облизбирком на предмет незаконной агитации, однако в дальнейшем о результатах проверки и каких-либо последствиях для единоросса не сообщалось.
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