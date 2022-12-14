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Председателя думы Каменска-Уральского оштрафовали за долгое рассмотрение обращений
Политика
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском оштрафовали председателя гордумы за несвоевременное рассмотрение обращений представителей спортивной общественности.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 24 августа в городскую думу обратились горожане по вопросу создания аллеи спортивной славы Каменска-Уральского. Однако в установленный 30-дневный срок обращение не рассмотрели и ответ на него не подготовили.
Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал председателя думы на пять тысяч рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 24 августа в городскую думу обратились горожане по вопросу создания аллеи спортивной славы Каменска-Уральского. Однако в установленный 30-дневный срок обращение не рассмотрели и ответ на него не подготовили.
«По результатам проверки прокуратура Каменска-Уральского в отношении председателя думы городского округа возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», – сообщили в надзорном ведомстве.
Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал председателя думы на пять тысяч рублей.
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