Председателя думы Каменска-Уральского оштрафовали за долгое рассмотрение обращений

«По результатам проверки прокуратура Каменска-Уральского в отношении председателя думы городского округа возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)», – сообщили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском оштрафовали председателя гордумы за несвоевременное рассмотрение обращений представителей спортивной общественности.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 24 августа в городскую думу обратились горожане по вопросу создания аллеи спортивной славы Каменска-Уральского. Однако в установленный 30-дневный срок обращение не рассмотрели и ответ на него не подготовили.Мировой судья судебного участка № 2 Синарского судебного района Каменска-Уральского, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал председателя думы на пять тысяч рублей.