Главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева директором департамента противодействия коррупции Свердловской области, членом правительства региона.Ширалиев окончил Нижегородский политехнический институт, Международный институт управления, бизнеса и права, а также Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Он работал в Главном управлении ФССП России по Москве, с 2008 года – в центральном аппарате Минюста России, затем – заместителем начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области.С 2016 года Ильхам Ширалиев работает в органах власти Свердловской области. Он был директором Контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области, заместителем руководителя администрации губернатора – директором департамента кадровой политики и контроля. Также он занимал должность директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.В сентябре этого года Ильхам Ширалиев, как и остальные члены областного правительства, сложился полномочия перед переизбранным губернатором Свердловской области. Он продолжал работать в статусе исполняющего обязанности.