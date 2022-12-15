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Главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Ильхам Ширалиев

11.26 Пятница, 16 декабря 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Евгений Куйвашев назначил Ильхама Ширалиева директором департамента противодействия коррупции Свердловской области, членом правительства региона.

Ширалиев окончил Нижегородский политехнический институт, Международный институт управления, бизнеса и права, а также Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Он работал в Главном управлении ФССП России по Москве, с 2008 года – в центральном аппарате Минюста России, затем – заместителем начальника Главного управления Минюста России по Нижегородской области.

С 2016 года Ильхам Ширалиев работает в органах власти Свердловской области. Он был директором Контрольного департамента губернатора и правительства Свердловской области, заместителем руководителя администрации губернатора – директором департамента кадровой политики и контроля. Также он занимал должность директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

В сентябре этого года Ильхам Ширалиев, как и остальные члены областного правительства, сложился полномочия перед переизбранным губернатором Свердловской области. Он продолжал работать в статусе исполняющего обязанности.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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19:44 Не выходя на свободу сиделица женской колонии в Краснотурьинске «заработала» новый срок
19:01 По следам Старика Букашкина экскурсантов из музея уведут на улицы Екатеринбурга
18:38 Любитель нарушать ПДД устроил ДТП на Режевском тракте
17:52 На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель
17:28 Экс-директор школы на Урале подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
16:53 В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор
16:24 В Новоуральске работникам предприятия-банкрота наконец выплатили зарплату
15:57 Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет
15:25 Богдановичу и Заречному направили еще 85 млн рублей на дорожное строительство
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