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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попал под санкции США

09.24 Пятница, 16 декабря 2022
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Сразу несколько глав российских регионов вошли в обновленный список санкций США. Под санкции попал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Из глав регионов России в список, составленный Минфином США, также вошли: Антон Алиханов (Калининградская область), Игорь Артамонов (Липецкая область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Александр Авдеев (Владимирская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Бочаров (Волгоградская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Василий Голубев (Ростовская область), Александр Гусев (Воронежская область), Радий Хабиров (Башкортостан), Олег Кувшинников (Вологодская область), Александр Моор (Тюменская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Айсен Николаев (Якутия), Алексей Островский (Смоленская область), Денис Паслер (Оренбургская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Томенко (Алтайский край), Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Усс (Красноярский край), Владимир Уйба (Коми), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Андрей Воробьёв (Московская область).

Помимо этого, США ввели санкции против Росбанка и его совладельца, акционера «Интерроса» и «Норникеля» Владимира Потанина. Также под санкции попали вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко.

Ранее Евгения Куйвашева внесла в свой санкционный список Великобритания.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:24 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попал под санкции США
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17:52 На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель
17:28 Экс-директор школы на Урале подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
16:53 В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор
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15:57 Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет
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