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Новым министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков

09.55 Четверг, 15 декабря 2022
Политика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития региона. Им стал 42-летний Руслан Садыков.

Руслан Садыков родился в Реже. В 2002 году он окончил УрГЭУ. Последний восемь лет Садыков работал в полпредстве УрФО, а с мая этого года исполнял обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области.

Напомним, что предыдущий министр экономики региона Денис Мамонтов переведен на пост министра природных ресурсов Свердловской области, а бывший министр природы Алексей Кузнецов возглавил МУГИСО.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:26 Ярмарочный сезон-2023 в Екатеринбурге откроется 1 января
14:54 РЖД заплатит екатеринбурженке 100 тысяч рублей за травму на ж/д путях
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