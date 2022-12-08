Новым министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития региона. Им стал 42-летний Руслан Садыков.Руслан Садыков родился в Реже. В 2002 году он окончил УрГЭУ. Последний восемь лет Садыков работал в полпредстве УрФО, а с мая этого года исполнял обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области.Напомним, что предыдущий министр экономики региона Денис Мамонтов переведен на пост министра природных ресурсов Свердловской области, а бывший министр природы Алексей Кузнецов возглавил МУГИСО.