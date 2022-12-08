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Новым министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков
Политика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового министра экономики и территориального развития региона. Им стал 42-летний Руслан Садыков.
Руслан Садыков родился в Реже. В 2002 году он окончил УрГЭУ. Последний восемь лет Садыков работал в полпредстве УрФО, а с мая этого года исполнял обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области.
Напомним, что предыдущий министр экономики региона Денис Мамонтов переведен на пост министра природных ресурсов Свердловской области, а бывший министр природы Алексей Кузнецов возглавил МУГИСО.
Руслан Садыков родился в Реже. В 2002 году он окончил УрГЭУ. Последний восемь лет Садыков работал в полпредстве УрФО, а с мая этого года исполнял обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области.
Напомним, что предыдущий министр экономики региона Денис Мамонтов переведен на пост министра природных ресурсов Свердловской области, а бывший министр природы Алексей Кузнецов возглавил МУГИСО.
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