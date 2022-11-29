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Игравшую за уральскую команду баскетболистку из США обменяли на «Оружейного барона»
Политика
Фото: журнал Time / time.com
В аэропорту Абу-Даби между Россией и США произошёл обмен американки, приговорённой в России к тюремному сроку, на россиянина, содержавшегося в американской тюрьме. Речь идёт о баскетболистке Бриттни Грайнер и предпринимателе Викторе Буте.
Виктор Бут — бывший военный переводчик, которого в 2012 году американский суд признал виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Обвинение указывало на многочисленные факты продажи Бутом оружия и боеприпасов, в том числе организациям, признанным террористическими. Ранее Бута называли причастным к наркоторговле и отмывании денег. Суд в качестве наказания назначил россиянину 25 лет лишения свободы в американской тюрьме. История Бута вдохновила голливудских кинематографистов на создание фильма «Оружейный барон» (в англоязычном прокате – Lord of War), а прототипом главного героя, сыгранного Николасом Кэйджем, стал сам осуждённый россиянин.
Бриттни Грайнер — успешная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В 2015-м году она заключила контракт с баскетбольным клубом «УГМК» из Екатеринбурга и до 2022-го года выступала за уральскую команду. В феврале 2022-го года её задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. В её вещах обнаружили электронные сигареты, наполненные гашишным маслом. Общий вес запрещённого вещества составил менее грамма, но этого хватило, чтобы судья Химкинского городского суда признал девушку виновной в контрабанде наркотиков. Бриттни Грайнер приговорили к миллионному штрафу и 9 годам содержания в колонии.
Суровый даже по меркам «нарко-статей» УК РФ приговор (максимальное наказание по вменённой Грайнер части 2 статьи 229.1 УК РФ – 10 лет, что всего на год меньше назначенного ей срока) при весьма незначительном объёме обнаруженного у спортсменки вещества сразу дал повод для версий, что Грайнер российские власти намерены обменять на одного из находящихся в США «сидельцев» из числа граждан РФ. В итоге так оно и получилось и в ОАЭ случился обмен между двумя государствами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обмен Бута на Грайнер «новогодним подарком». А президент США Джо Байден заявил о том, что переговоры шли очень сложно. Байден сказал, что Вашингтон никогда не оставлял попыток освободить всех «американцев, незаконно осужденных за границей».
Виктор Бут — бывший военный переводчик, которого в 2012 году американский суд признал виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Обвинение указывало на многочисленные факты продажи Бутом оружия и боеприпасов, в том числе организациям, признанным террористическими. Ранее Бута называли причастным к наркоторговле и отмывании денег. Суд в качестве наказания назначил россиянину 25 лет лишения свободы в американской тюрьме. История Бута вдохновила голливудских кинематографистов на создание фильма «Оружейный барон» (в англоязычном прокате – Lord of War), а прототипом главного героя, сыгранного Николасом Кэйджем, стал сам осуждённый россиянин.
Бриттни Грайнер — успешная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США. В 2015-м году она заключила контракт с баскетбольным клубом «УГМК» из Екатеринбурга и до 2022-го года выступала за уральскую команду. В феврале 2022-го года её задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда она прилетела из Нью-Йорка. В её вещах обнаружили электронные сигареты, наполненные гашишным маслом. Общий вес запрещённого вещества составил менее грамма, но этого хватило, чтобы судья Химкинского городского суда признал девушку виновной в контрабанде наркотиков. Бриттни Грайнер приговорили к миллионному штрафу и 9 годам содержания в колонии.
Суровый даже по меркам «нарко-статей» УК РФ приговор (максимальное наказание по вменённой Грайнер части 2 статьи 229.1 УК РФ – 10 лет, что всего на год меньше назначенного ей срока) при весьма незначительном объёме обнаруженного у спортсменки вещества сразу дал повод для версий, что Грайнер российские власти намерены обменять на одного из находящихся в США «сидельцев» из числа граждан РФ. В итоге так оно и получилось и в ОАЭ случился обмен между двумя государствами.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала обмен Бута на Грайнер «новогодним подарком». А президент США Джо Байден заявил о том, что переговоры шли очень сложно. Байден сказал, что Вашингтон никогда не оставлял попыток освободить всех «американцев, незаконно осужденных за границей».
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