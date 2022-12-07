Возрастное ограничение 18+

У Екатеринбурга появился еще один город-побратим

15.54 Четверг, 8 декабря 2022
Политика
Фото: Управление международных и внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга
Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение сегодня подписали мэр уральской столицы Алексей Орлов и глава столицы Кыргызстана Эмилбек Абдыкадыров.

В рамках соглашения будет укрепляться конструктивный диалог между российским и кыргызским народами. Также ожидается развитие партнерства и расширение взаимовыгодных контактов.

«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов и всегда открыты к диалогу», – заявил Орлов.


Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами было подписано на полях Бишкекского инновационного саммита, участие в котором принимает официальная делегация Екатеринбурга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Официальная делегация Екатеринбурга прибыла в Кыргызстан
07 декабря 2022
Протяженность Новокольцовского маршрута наземного метро в Екатеринбурге составит 31 км
01 декабря 2022
Рельсовый автобус «Орлан» запустили между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
01 декабря 2022
Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят поезд «Орлан»
30 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Студенты намерены бороться за свои права и хотят вернуть уволенных преподавателей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:22 В столкновении трех грузовиков на свердловской трассе погиб человек
15:54 У Екатеринбурга появился еще один город-побратим
15:21 На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
14:57 На стройплощадке в Екатеринбурге погиб монтажник
14:25 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма ограничат движение
13:56 В Свердловской области подтвердили еще 333 случая коронавируса
13:22 Главная елка для ледового городка в Екатеринбурге осыпалась по дороге
12:51 Екатеринбуржцев пригласили обсудить развитие велоинфраструктуры города
12:27 В Полевском ребенок поскользнулся и упал под колеса автобуса
11:53 Пропавшего 22-летнего екатеринбуржца ищут уже больше недели
11:25 Начальника управления культурой Полевского уволили за коррупционные преступления
10:54 В подвале пятиэтажки в Екатеринбурге загорелась сауна
10:22 В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на таксиста
09:58 На центральную площадь Екатеринбурга привезли новогоднюю ель
09:21 Умеренно холодная погода ждет свердловчан до конца недели
21:08 Оставшейся без отца дочери екатеринбургского активиста необходима помощь
21:05 Под белы ноженьки вели екатеринбургские полицейские пьяного гражданина
20:21 Екатеринбургская «Клякса» спасает боевого кота и ищет дом котёнку без лапки
19:58 Стали известны дополнительные подробности перестрелки на ВИЗе
19:41 В Москве начинается процесс по иску екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
19:10 В Полевском пытались спасти жизнь сбитой машиной косули
18:33 В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
18:01 Свердловская область попала в топ-7 регионов РФ по объему госдолга
17:25 Еще на одной улице Екатеринбурга запретят остановку автомобилей
16:53 Из задымленной девятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировались 10 человек
16:25 Пьяного водителя грузовика без прав задержали в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
16:14 Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
15:30 Житель Удмуртии, избивавший своих маленьких сыновей, приговорен к обязательным работам
14:46 Саратовский губернатор призвал жителей не верить сообщениям об эвакуации и радиации в регионе
14:20 Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями
13:05 Бастрыкин: 1400 правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию в этом году
12:06 В Минздраве опровергают данные о включении РФ в топ стран по распространению ВИЧ
11:26 В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины среди восьмиклассников
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
15:38 Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
14:32 В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
13:09 Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
12:28 СМИ: полиция Германии задержала десятки подозреваемых в подготовке штурма бундестага
11:29 Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции
11:07 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
17:44 Обсуждение бюджета в парламенте Турции закончилось дракой
17:26 СК: в Балашихе пьяный полицейский устроил смертельное ДТП, он задержан
16:57 Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске
16:19 В полиции подтвердили информацию о розыске вооруженного мужчины в Новошахтинске
15:52 СМИ: в Новошахтинске ищут вооруженного мужчину в камуфляже, который обстрелял полицейских
14:58 В России перестали работать сайты судов
12:57 Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти
12:07 Совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*
10:31 В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника, пострадавший в крайне тяжелом состоянии
10:18 Курский губернатор сообщил об атаке беспилотника в районе аэродрома
19:27 В Чувашии за грабеж, мошенничество, насилие и угрозу убийством экс-полицейские получили условные сроки
18:28 Парламент Монголии собрал экстренное заседание на фоне массовых протестов в столице
Все новости России и мира
16:22 В столкновении трех грузовиков на свердловской трассе погиб человек
15:54 У Екатеринбурга появился еще один город-побратим
15:21 На 5,8 миллиарда рублей увеличился бюджет Свердловской области
14:57 На стройплощадке в Екатеринбурге погиб монтажник
14:25 На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма ограничат движение
13:56 В Свердловской области подтвердили еще 333 случая коронавируса
13:22 Главная елка для ледового городка в Екатеринбурге осыпалась по дороге
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, какие средства положены на содержание ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника
12:56 Ученые Пермского Политеха повысили надежность вычислительных систем и их элементов
12:51 Екатеринбуржцев пригласили обсудить развитие велоинфраструктуры города
12:40 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
12:27 В Полевском ребенок поскользнулся и упал под колеса автобуса
11:53 Пропавшего 22-летнего екатеринбуржца ищут уже больше недели
11:25 Начальника управления культурой Полевского уволили за коррупционные преступления
10:54 В подвале пятиэтажки в Екатеринбурге загорелась сауна
10:22 В Екатеринбурге осудили мужчину за разбойное нападение на таксиста
10:16 Судебные приставы - за открытый диалог с пермяками
09:58 На центральную площадь Екатеринбурга привезли новогоднюю ель
09:21 Умеренно холодная погода ждет свердловчан до конца недели
21:08 Оставшейся без отца дочери екатеринбургского активиста необходима помощь
21:05 Под белы ноженьки вели екатеринбургские полицейские пьяного гражданина
20:21 Екатеринбургская «Клякса» спасает боевого кота и ищет дом котёнку без лапки
19:58 Стали известны дополнительные подробности перестрелки на ВИЗе
19:41 В Москве начинается процесс по иску екатеринбургского журналиста к пропагандисту Соловьёву
19:10 В Полевском пытались спасти жизнь сбитой машиной косули
18:33 В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK