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У Екатеринбурга появился еще один город-побратим
Политика
Фото: Управление международных и внешнеэкономических связей администрации Екатеринбурга
Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение сегодня подписали мэр уральской столицы Алексей Орлов и глава столицы Кыргызстана Эмилбек Абдыкадыров.
В рамках соглашения будет укрепляться конструктивный диалог между российским и кыргызским народами. Также ожидается развитие партнерства и расширение взаимовыгодных контактов.
Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами было подписано на полях Бишкекского инновационного саммита, участие в котором принимает официальная делегация Екатеринбурга.
В рамках соглашения будет укрепляться конструктивный диалог между российским и кыргызским народами. Также ожидается развитие партнерства и расширение взаимовыгодных контактов.
«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов и всегда открыты к диалогу», – заявил Орлов.
Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами было подписано на полях Бишкекского инновационного саммита, участие в котором принимает официальная делегация Екатеринбурга.
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