У Екатеринбурга появился еще один город-побратим

«Наши города связывают давние двусторонние связи. Екатеринбургу и Бишкеку удается поддерживать регулярные контакты. Мы заинтересованы в углублении межмуниципального партнерства, установлении новых деловых контактов и всегда открыты к диалогу», – заявил Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург и Бишкек стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение сегодня подписали мэр уральской столицы Алексей Орлов и глава столицы Кыргызстана Эмилбек Абдыкадыров.В рамках соглашения будет укрепляться конструктивный диалог между российским и кыргызским народами. Также ожидается развитие партнерства и расширение взаимовыгодных контактов.Соглашение об установлении побратимских отношений между двумя городами было подписано на полях Бишкекского инновационного саммита, участие в котором принимает официальная делегация Екатеринбурга.