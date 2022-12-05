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В Ельцин Центре помянут Бурбулиса и российскую Конституцию
Политика
Фото: Владислав Постников
В воскресенье в Ельцин Центре пройдёт форум на тему «Конституция как основа духовно-нравственного развития России». Организаторы посвятят его памяти известного политического деятеля Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в июне этого года.
Изначально Форум посвящён дню Конституции Российской Федерации и проводится ежегодно (нынешний станет уже 12 по счёту). На нём проводятся политические дискуссии, обсуждаются возможные направления в развитии страны. Двенадцатый Ельцин-Форум откроется мемориальным заседанием «Историческое и духовное наследие Геннадия Бурбулиса». Его участники поговорят о том, какой вклад в формирование новой России сделал в годы Перестройки Геннадий Бурбулис (тогда — один из самых влиятельных политиков), а лично знавшие его расскажут о том, каким человеком он был в общении, вне трибун и высоких кабинетов.
Далее в рамках Форума пройдут дискуссии на темы «Местное самоуправление: современные вызовы и драйверы развития территорий»
и «От чего зависит конституционное будущее России?». Вход на все мероприятия Форума бесплатный, но требуется регистрация на сайте Ельцин Центра.
Напомним, что родившийся в Первоуральске Геннадий Бурбулис в начале 90-х годов занимал должности первого заместитель председателя Правительства РСФСР и государственного секретаря РСФСР. Позже он вошёл в состав Госдумы. В 2021-м году он основал и возглавил Фонд «Культура Достоинства», призванный поддерживать социокультурные и научно-просветительские проекты. На Форумах в Ельцин Центре он часто выступал ведущим.
Изначально Форум посвящён дню Конституции Российской Федерации и проводится ежегодно (нынешний станет уже 12 по счёту). На нём проводятся политические дискуссии, обсуждаются возможные направления в развитии страны. Двенадцатый Ельцин-Форум откроется мемориальным заседанием «Историческое и духовное наследие Геннадия Бурбулиса». Его участники поговорят о том, какой вклад в формирование новой России сделал в годы Перестройки Геннадий Бурбулис (тогда — один из самых влиятельных политиков), а лично знавшие его расскажут о том, каким человеком он был в общении, вне трибун и высоких кабинетов.
Далее в рамках Форума пройдут дискуссии на темы «Местное самоуправление: современные вызовы и драйверы развития территорий»
и «От чего зависит конституционное будущее России?». Вход на все мероприятия Форума бесплатный, но требуется регистрация на сайте Ельцин Центра.
Напомним, что родившийся в Первоуральске Геннадий Бурбулис в начале 90-х годов занимал должности первого заместитель председателя Правительства РСФСР и государственного секретаря РСФСР. Позже он вошёл в состав Госдумы. В 2021-м году он основал и возглавил Фонд «Культура Достоинства», призванный поддерживать социокультурные и научно-просветительские проекты. На Форумах в Ельцин Центре он часто выступал ведущим.
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