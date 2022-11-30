В Свердловской области переназначили глав Минздрава и Госжилстройнадзора

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Андрея Карлова на пост главы регионального Минздрава, и Алексея Россолова – на должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора области.Андрей Карлов окончил Свердловский медицинский институт и начал трудовой путь врачом-интерном по детской хирургии. Возглавлял крупнейшую в области детскую городскую больницу. В 2020 году Карлов стал министров здравоохранения региона.Алексей Россолов работает в исполнительных органах государственной власти Свердловской области с 2012 года. Департамент государственного жилищного и строительного надзора он возглавил в 2015 году.