В Свердловской области переназначили глав Минздрава и Госжилстройнадзора
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Андрея Карлова на пост главы регионального Минздрава, и Алексея Россолова – на должность директора департамента государственного жилищного и строительного надзора области.
Андрей Карлов окончил Свердловский медицинский институт и начал трудовой путь врачом-интерном по детской хирургии. Возглавлял крупнейшую в области детскую городскую больницу. В 2020 году Карлов стал министров здравоохранения региона.
Алексей Россолов работает в исполнительных органах государственной власти Свердловской области с 2012 года. Департамент государственного жилищного и строительного надзора он возглавил в 2015 году.
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