Михаила Волкова переназначили на пост главы свердловского Минстроя
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Михаила Волкова на пост министерство строительства и развития инфраструктуры региона.
Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный институт, прошел путь от мастера ремонтно-строительного цеха до главы Минстроя региона. Также работал в органах местного самоуправления. В правительстве Свердловской области работает с 2016 года.
Напомним, что после сентябрьских выборов губернатора правительство области ушло в отставку, а министры, работали в статусе «исполняющего обязанности» с постепенным переназначением.
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