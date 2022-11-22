Михаила Волкова переназначили на пост главы свердловского Минстроя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил Михаила Волкова на пост министерство строительства и развития инфраструктуры региона.Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный институт, прошел путь от мастера ремонтно-строительного цеха до главы Минстроя региона. Также работал в органах местного самоуправления. В правительстве Свердловской области работает с 2016 года.Напомним, что после сентябрьских выборов губернатора правительство области ушло в отставку, а министры, работали в статусе «исполняющего обязанности» с постепенным переназначением.