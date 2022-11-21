500 человек подписали петицию против мэра Нижнего Тагила

18.59 Понедельник, 28 ноября 2022
Политика
Иллюстрация: change.org


В конце прошлой недели на популярной платформе Change.Org, предназначенной для сбора подписей под различными обращениями, появилась петиция за отставку Главы администрации Нижнего Тагила Владислава Пинаева. За 4 дня петицию подписали 500 человек.

Автор петиции, Максим Емельянов, пояснил свой порыв тем, что, по его мнению, мэр давно уже утратил доверие горожан. «Мэр Пинаев не желает и не хочет видеть и слышать проблем горожан, а накануне и вовсе закрыл все подступы к своей персоне. На личную встречу к нему теперь не попасть. Комментарии, критикующие местную власть, оставленные на его странице во ВКонтакте тут же удаляются, а авторы таких комментариев блокируются», — написано в обращении.

Среди проблем, которые текст петиции связывает с действием (или бездействием) Пинаева, рост бродячих собак на улицах города, грязные улицы, загрязнённый воздух, вонючая вода из водопроводного крана. Подписывающиеся под петицией подтверждают, что требуют отставки нынешнего мэра и передачи его полномочий другому человеку, которому «действительно дорог Нижний Тагил».

Напомним, что уроженец города Асбест Свердловской области Владислав Пинаев возглавил администрацию Нижнего Тагила в октябре 2018-го года. До этого он успел побывать начальником отдела по работе с естественными монополиями Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловской области, министром промышленности и науки Свердловской области, первым заместителем Главы Нижнетагильской администрации.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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