Иск группы «Anacondaz» к екатеринбургской полиции отклонили в суде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ленинском районном суде Екатеринбурга отклонили иск артистов астраханской рок-рэп-группы «Anacondaz», концерт которой был сорван в июле этого года силовиками уральской столицы. Судья Лидия Каломасова посчитала, что полицейские всё сделали правильно.По крайней мере, судебный процесс помог точнее узнать причины запрета концерта. В материалах суда появился документ, подписанный заместителем областного прокурора Александром Юровских. В нём официально подтверждено то, о чём догадывались многие: причиной злоключений «анаконд» в Екатеринбурге стали их гражданская позиция относительно событий в Украине и поддержка солистами группы известного политического деятеля, которого после неудавшегося отравления упекли за решётку.Адвокат Алексей Бушмаков, представлявший интересы «Anacondaz» в суде, собирается обжаловать решение судьи Каломасовой в суде высшей инстанции.Меж тем, скандал с запретом концерта «анаконд» и последующие судебные разбирательства стали известны далеко за пределами Екатеринбурга. Телеведущая, светская дива и много кто ещё, Ксения Собчак сообщила подписчикам своего телеграм-канала «Кровавая барыня» о решении екатеринбургского судьи, выложила скан того самого прокурорского документа и подписала: «Ожидаемо, что могу сказать».