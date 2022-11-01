В Новоуральске военком мобилизовал депутата, которому 11 сентября проиграл выборы
Политика
Депутат гордумы Новоуральска Дмитрий Захаров. Фото: соцсети Дмитрия Захарова
О мобилизации 46-летнего депутата местной думы Дмитрия Захарова пишет «Коммерсант» со ссылкой на думу Новоуральского городского округа. В думе сообщили, что повестку Захаров получил 20 октября, а уже в 8:00 21 октября отправился на сборы. Что сейчас с депутатом, и где он находится, в думе не знают.
Супруга депутата, Татьяна Захарова, в разговоре с Е1 выразила мнение, что повестку её мужу могли вручить из-за конфликтов на работе:
— У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт ещё в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали, — сказала Татьяна изданию.
В одномандатный избирательный округ №2, от которого избирался Захаров, входит часть ЗАТО Новоуральск, садовые товарищества на окраине города, а также село Тарасково и посёлки Елани, Пальники и Починок.
Примечательно, что военком Новоуральска – Алексей Верхотуров – на прошедших в сентябре выборах был конкурентом Дмитрия Захарова по его одномандатному округу. По итогам выборов выдвигавшийся от «Единой России» Захаров набрал 48,3% голосов, заняв первое место. Верхотуров, соответственно, избраться не смог – военком занял второе место с 27,2%.
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